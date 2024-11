Quase 10 mil pessoas deixaram de fazer a prova do Enem no Acre em 2024, diz MEC

O Ministério da Educação (MEC) divulgou no último domingo (10) que o Acre teve uma taxa de abstenção elevada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Ao todo, 35,5% dos candidatos não compareceram para realizar a prova.

De acordo com os dados, esse percentual representa 9.363 abstenções – dos 26.373 inscritos na edição do exame deste ano. Com essa taxa, o Acre teve seguiu o mesmo caminho de outros estados brasileiros, que também tiveram um abstenção grande deste ano – mesma tendência nacional.

Entre os estados, que atingiu a maior abstenção foi o Rio Grande do Sul, com 48,6%, seguido por Amazonas (44,7%), Mato Grosso (35,7%), Amapá 34,7%) e Roraima (34,6%). Já os estados com menores taxas de abstenção incluem o Ceará, com 24,3%, Sergipe (24,8%) e Piauí (25,7%).

Neste ano, o Acre saltou de 53% de adesão para 100% entre os alunos do ensino médio. O estado registrou 9.082 estudantes concluintes do ensino médio na rede pública inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024, o que representa 100,00% do total desses alunos. A estimativa considera o número de 1.616.606 participantes que estão finalizando a etapa de ensino em 2024.