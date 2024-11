Quase 5 mil servidores vão receber Prêmio de Valorização Profissional em dezembro; veja detalhes

O Governo do Acre anunciou nesta terça-feira (12) que 4.799 servidores do Estado vão receber o pagamento do Prêmio Anual de Valorização Profissional (PVP).

Os servidores beneficiados são do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Instituto Socioeducativo (ISE), Polícia Militar (PMAC), Corpo de Bombeiros (CBMAC) e Casa Civil.

Os valores serão depositados no dia 14 de novembro para servidores com conta no Banco do Brasil. Para aqueles com contas em outras instituições, o crédito será feito no próximo dia útil, 18 de novembro, segunda-feira, garantindo o benefício ainda neste mês.