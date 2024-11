Revista nacional diz que feriados prolongados no Acre impactam serviço público; VEJA

Os feriados prolongados previstos no Acre trazem alterações significativas no funcionamento dos serviços públicos e privados. O calendário oficial, divulgado pelo governo estadual, inclui diversas datas com paralisação de atividades administrativas, exigindo planejamento antecipado da população para minimizar contratempos. Um artigo publicado nesta semana na Revista Istoé, revelou os impactos desses feriados na vida da população que precisa desses serviços.

Hospitais e delegacias, classificados como serviços essenciais, permanecem mesmo durante os feriados. Nas unidades de saúde, os atendimentos de urgência e emergência continuam disponíveis, enquanto as delegacias mantêm serviços relacionados ao registro de ocorrências. Saúde e segurança se mantêm funcionando em esquema de plantão.

Segundo o artigo, por outro lado, órgãos administrativos como a Organização em Centros de Atendimento (OCA) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) interrompem suas atividades nesses períodos. A suspensão impacta aqueles que precisam realizar procedimentos, como emissão de documentos ou regularização de veículos, exigindo que a população organize suas demandas.

O setor bancário segue o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), é a responsável por estabelecer feriados para as instituições financeiras. Durante essas datas, agências bancárias não funcionam, e clientes precisam recorrer a caixas eletrônicos, aplicativos ou correspondentes bancários para serviços básicos.

No comércio, o cenário é diferente. O Via Verde Shopping, em Rio Branco, permanece aberto durante o feriado, com lojas, cinemas e restaurantes operando normalmente.

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) e o Ministério Público, tal qual saúde e segurança, adotam regimes de plantão para atender possíveis demandas.

O calendário no estado do Acre, hoje, já está bem estabelecido, e garante que a população consiga usufruir das folgas para resolver pendências pessoais ou descansar.

Entretanto, os serviços paralisados criam um desafio a ser enfrentado pela gestão do estado, para que consiga manter as folgas dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que não prejudique os serviços prestados.

