Russell leva pole em Las Vegas e Verstappen se aproxima do tetra

A quarta pole position da carreira de George Russell, da Mercedes, foi ofuscada pela posição de Max Verstappen, da Red Bull, e Lando Norris, da McLaren. A classificação do grid de largada foi realizada na madrugada deste sábado (23/11), com resultado favorável ao tetracampeonato do holandês.

Russell anotou o tempo de 1m32s12 para largar em primeiro na corrida deste domingo (24/11). Esta foi a quarta pole do britânico, que está na Fórmula 1 desde 2022, quando conquistou a primeira na Hungria. Carlos Sainz, da Ferrari, e Pierre Gasly, da Alpine, fecham respectivamente o top três da classificação.

Verstappen irá largar em quinto lugar e Norris, em sexto. Caso a posição de ambos se repita na corrida de domingo, o título de campeão mundial será do holandês, uma vez que o piloto da McLaren não terá mais chances de alcançá-lo na tabela. Para reverter a situação, o britânico precisa ultrapassar o atleta da Red Bull durante a prova.

A classificação foi ainda marcada pelo acidente do argentino Franco Colapinto, da Williams, na Q2. Ele passava pela curva 17 quando bateu no muro e destruiu o carro no Grande Prêmio de Las Vegas. A escuderia corre contra o tempo para remendar o veículo do piloto sul-americano.

Confira o grid de largada