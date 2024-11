Sabrina Sato perde bebê que esperava com Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato, 43 anos, perdeu o bebê que esperava com o ator Nicolas Prattes. Ela já é mãe de Zoe, de 5 anos, do casamento com Duda Nagle.

Em nota, o hospital disse que a gestação estava na 11ª semana. “A paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 5 de novembro, em virtude da não evolução da gestação, que ainda estava na 11ª semana. Ela teve alta hospitalar nesta quarta-feira (6/11)”, informou o hospital em boletim.

Sabrina Sato anunciou, há menos de um mês, que estava grávida de Nicolas Prattes. Na ocasião, a assessoria da apresentadora declarou que ela e o ator souberam da gestação havia pouco tempo.