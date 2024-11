Salário mínimo pode chegar a R$ 1.524 em 2025, maior que o previsto, após alta da inflação

A inflação dos últimos meses elevou a estimativa do salário-mínimo para 2025. O novo piso pode chegar a R$ 1.524, R$ 15 a mais do que o previsto pelo governo federal, de R$ 1.509, no PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual), enviado ao Congresso Nacional em agosto. O aumento seria de R$ 112, em relação ao valor do piso nacional atual, que é de R$ 1.412.

Segundo relatório sobre inflação e orçamento da XP, o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), usado na base do cálculo do reajuste do salário-mínimo, deve atingir 4,9% no acumulado até novembro.