Se gastasse 1 milhão por dia, sabe quantos anos demoraria Elon Musk a ir à falência? São mais (muito mais) do que pensa

Quando pensamos nas pessoas mais ricas do mundo, nomes como Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates surgem de imediato. Apesar de estilos de vida diferentes, a riqueza destes magnatas é inegável. No entanto, tudo se pode esgotar, mas quanto tempo demoraria?

A Tesla, uma das empresas mais conhecidas de Elon Musk, tem um património líquido de 714 mil milhões de euros, sendo uma das principais fabricantes de veículos elétricos. Além disso, a SpaceX, outro dos seus empreendimentos, está em negociações com a NASA para uma possível parceria no desmantelamento da Estação Espacial Internacional no futuro.

Grande parte da riqueza de Musk também provém dos seus investimentos no mercado de ações. Atualmente, o património líquido do empresário é de cerca de 235 mil milhões de euros, segundo a lista de milionários da Forbes.

Apesar da sua fortuna, se Elon Musk gastasse 1 milhão de dólares (895 mil euros) por dia, demoraria 610 anos a ir à falência. Este número é impressionante, especialmente quando comparado com Jeff Bezos, cujo património líquido é de 158 mil milhões de euros, de acordo com os cálculos do ‘Unilad Tech’. No caso do fundador da Amazon, seriam necessários 484,9 anos de despesas diárias de 1 milhão para chegar à falência.

Embora Musk pudesse gastar essa quantia diariamente, uma grande parte da sua fortuna está investida, o que significa que os seus ativos continuam a gerar receitas passivas, prolongando ainda mais a sua riqueza.