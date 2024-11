Secretária de prefeita no Acre é acusada de prevaricação por aliada na eleição passada

A secretária Branca Menezes (Assistência Social/Senador Guiomard) é acusada de prevaricação no exercício de sua função. A acusação vem de uma aliada política da prefeita da cidade, Rosana Gomes. Adriana Rogéria, ex-candidata a vereadora da coligação de Rosana, usou suas redes sociais para reclamar que há mais de dois anos a gestão municipal nega assistência a instituição que preside, a Afasg, que lida com pessoas com deficiência.

“Já faz mais de 24 meses que a Associação AFASG tenta via assistência social o cadastro do Cneas e nesse intervalo de tempo enviamos diversos documentos. Primeiro veio um parecer dando indeferido, sem nenhuma informação do que deveríamos corrigir. Mesmo essa associação procurando diversas vezes essa resposta”.

Dois anos depois, a mesma situação.

“Mas essa mesma presidente ainda se encontra no cargo, já faz mais de 2 semanas que enviamos e nada de responderem a gente. Toda essa luta já faz mais de 2 anos. Sabe o que precisam entender? As instituições são parceiras do Município, fazemos e atendemos demandas que o município não consegue atender. As instituições são um instrumento a mais para fortalecer o trabalho social. Não deveriam burocratizar tanto algo que só ajudaria as famílias carentes do município. Sem o Cneas não podemos receber recursos federais para ajudar nossas crianças especiais”.

Branca não foi encontrada para prestar esclarecimentos. Com a palavra, a prefeitura de Senador Guiomard.

DESCANSE EM PAZ, FLAVIANO — Em muito do que de bom há, existe o dedo de Flaviano Melo. É, sem dúvida, a maior perda política do Acre dos últimos tempos. Um luto não sentido apenas por entes queridos, mas por toda a sociedade.

SOZINHO — Roberto Duarte está preocupado com sua reeleição. E tem encontrado desafios, o maior deles é seu discurso furado. Até aqui, é o único nome de sua chapa de deputado federal.

CLODOALDO VICE — O nome de Clodoaldo Rodrigues é pensado como vice de Mailza há tempos. Quem entende de movimentos políticos, vê. Clodoaldo foi um dos primeiros parlamentares a se aproximar de Mailza. Seu desejo já estava claro.

HISTÓRICO — Quem lê esta santa coluna, sabe do desejo do governador Gladson em colocar uma mulher presidindo a Polícia Militar. E esse desejo se concretizou. Marta Renata entra pra história do Acre, é a primeira mulher a comandar a corporação. Gladson também entrou, porque assinou o decreto.

RECONHECER — Algo que é preciso reconhecer: o PDT pode até ter diminuído nestas eleições. Mas o presidente, secretário Tchê, faz um bom trabalho na Seagri.

QUE CONTINUE — A boa relação entre governo do Estado e prefeitura de Rio Branco continua rendendo bons frutos. Agora, a gestão municipal anunciou linhas especiais de ônibus para quem quiser assistir o jogo do Flamengo, programação do governo para reinauguração do estádio Arena da Floresta. Que continue assim, né?

POSTURA DE ALAN — Depois de uma conversa de bastidor envolvendo 2026, parece que a postura do senador Alan Rick ficou mais agressiva. Reuniu com Acisa, Gladson, virou destaque de colunas e, ao que parece, é o convidado desta quinta-feira (21) do Luciano Tavares, no Papo Informal. Quais teriam sido os termos da conversa?

BOCALOM E GLADSON — Muitas conversas, aliás, têm sido feitas com Gladson. A última delas, com o prefeito Tião Bocalom. Certamente não discutiram a cor da casinha do Papai Noel.

O JOGO — O fato é: o jogo já está sendo jogado. Com muitas coisas à tona e outras não. Se esta santa coluna contasse tudo que sabe… enfim!

BATE-REBATE

– Em que pese ser uma figura agradável, não existe nenhuma pesquisa que comprove que a popularidade de Mailza cresceu (…)

– (…) Estratégia arriscada trabalhar dessa forma.

– Como já era de se esperar, todo o meio político lamentou a morte de Flaviano Melo (…)

– (…) O Velho Lobo deixará saudades (…)

– (…) Em respeito ao seu legado, bem que alguns urubus poderiam deixar de falar do comando do MDB (…)

– (…) Enfim…

– Os deputados estaduais tem todo direito de ter emendas destinadas; isso, em alguma camada, torna a destinação de recursos mais abrangente (…)

– (…) Mas é bom destacar que isso é uma parte do Orçamento (…)

– (…) Portanto, essa galera, que tem dinheiro na mão, também é responsável pela falta de recursos para tapar buracos e comprar remédios para os postos (…)

– (…) Ou não?