Secretário Pedro Pascoal celebra 30 anos da esposa com homenagem cheia de amor e humor: “Dona Onça”

Nesta quinta-feira (21), Patricia Parente, empresária acreana, CEO do grupo Carvalho & Parente e presidente de importantes associações no estado, está comemorando seus 30 anos de vida. Entre as inúmeras homenagens recebidas, a do marido, Pedro Pascoal, médico e secretário estadual de saúde do Acre, se destaca pelo tom descontraído e cheio de carinho.

Pedro compartilhou momentos especiais do casal, incluindo um vídeo divertido em que Patricia aparece comendo chocolates que seriam usados em uma festa de Halloween. A cena, que arrancou risadas, reflete o alto astral e a cumplicidade que marcam o relacionamento dos dois. O casal é conhecido nas redes sociais por compartilhar momentos leves e bem-humorados do dia a dia, conquistando seguidores com sua conexão espontânea.

Em entrevista à coluna Douglas Richer, do ContilNet, Pedro destacou o orgulho e o amor que sente pela esposa, carinhosamente apelidada de “Dona Onça”, nesta data, ressaltando sua trajetória de sucesso e dedicação, tanto na vida pessoal quanto profissional.

A celebração continua marcada por mensagens de familiares, amigos e colegas, mas o gesto de Pedro, repleto de afeto e humor, está roubando a cena no aniversário especial de Patricia.

Veja algumas homenagens: