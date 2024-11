Sortudo ganha R$ 200 milhões na Mega-Sena com aposta de R$ 5

No sorteio do concurso 2795 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (9), um apostador de Cuiabá, no Mato Grosso, levou sozinho o prêmio de R$ 201.963.763,26. O sortudo fez uma aposta simples, no valor de R$ 5, acertando as seis dezenas sorteadas: 13, 16, 33, 43, 46 e 55. Este valor coloca o prêmio entre os seis maiores já registrados na história dos sorteios regulares da Mega-Sena.

O ganhador tem até 90 dias para retirar a premiação. O próximo sorteio da Mega-Sena ocorrerá na terça-feira (12), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Resumo da premiação do concurso 2795:

6 acertos : 1 aposta ganhadora, R$ 201.963.763,26

: 1 aposta ganhadora, R$ 201.963.763,26 5 acertos : 242 apostas ganhadoras, R$ 49.426,51

: 242 apostas ganhadoras, R$ 49.426,51 4 acertos: 19.146 apostas ganhadoras, R$ 892,48

Maiores prêmios da Mega-Sena:

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54 Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00 Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74 Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75 Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89 Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 201.963.763,26

Probabilidades: A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5 é uma em mais de 50 milhões. Já quem opta por apostar 20 números, com custo de quase R$ 194 mil, tem uma probabilidade consideravelmente maior: uma em 1.292.

Como jogar: A aposta mínima da Mega-Sena, no valor de R$ 5, pode ser feita em qualquer lotérica ou pela internet. O jogador escolhe seis números entre 1 e 60 e, para ganhar o prêmio principal, deve acertar as seis dezenas sorteadas. Também é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números.