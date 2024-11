TCE define comissão para organizar novo concurso público do órgão; veja detalhes

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/AC) lançou na edição do Diário Oficial do órgão desta sexta-feira (22) a comissão organizadora que vai realizar um estudo de viabilidade referente à realização de concurso para o cargo de Conselheiro-Substituto.

A equipe vai fazer um levantamento que mostra qual a necessidade do certame. O grupo é composto pelo conselheiro corregedor do TCE/AC, o qual a coordenará; pelo assessor Técnico do Gabinete da Presidência; pelo consultor jurídico-chefe da Presidência; e pelo diretor de Administração e Finanças.

O número de vagas para o concurso ainda não foi definido. Também não foi designada a banca realizadora do certame.

O último certame do TCE AC teve edital publicado em junho de 2024 e ofertou 38 vagas de níveis médio e superior. O concurso ainda está em andamento e teve provas aplicadas em outubro de 2024.