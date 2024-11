Tebet anuncia quase R$ 5 bilhões para nova rota que vai ligar o Acre a outros países

O Acre será beneficiado com uma nota rota, o ‘Quadrante Rondon’, formado, também, por Rondônia e o Oeste do Mato Grosso, para ligar o Brasil aos portos do Peru, Chile, além da ligação com a Bolívia.

Os investimentos serão apresentados nesta segunda-feira (25) pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. Só para essa rota serão destinados R$ 4,5 bilhões. Os projetos estão contidos no Novo PAC.

A Rota Quadrante Rondon é uma das cinco rotas de Integração Sul-Americana, projeto liderado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. As cinco rotas foram desenhadas após determinação do presidente Lula e foram fruto de uma escuta ativa aos 11 Estados brasileiros que fazem fronteira com a América do Sul.

As rotas de integração têm o duplo papel de incentivar e reforçar o comércio do Brasil com os países da América do Sul e reduzir o tempo e o custo do transporte de mercadorias entre o Brasil e diferentes mercados emergentes da Ásia Pacífico.

“O Brasil é um motor essencial para proporcionar que cada país, grande ou pequeno, tenha a oportunidade de crescer economicamente e no âmbito do comércio exterior”, disse João Villaverde, secretário de Articulação Institucional do Ministério do Planejamento e Orçamento.

Em julho de 2024, integrantes do Governo do Acre realizaram em Rio Branco uma reunião com representantes do Peru e Bolívia sobre o projeto. O encontro contou com a presença do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis, autoridades do Peru, da Bolívia e do Fórum de Inovação e Desenvolvimento da Federação das Indústrias do Acre (Fieac).

Durante mais de três horas foram intensos os debates e as proposições relacionadas à questão aduaneira, bem como os gargalos logísticos, econômicos e ambientais e o plano gestor para desenvolvimento das cidades impactadas.