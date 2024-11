TecToy inicia pré-venda do Zeenix Lite nesta sexta; confira o preço e onde comprar

Em junho deste ano, a TecToy revelou uma série de novos produtos para o seu catálogo, sendo o Zeenix um dos grandes destaques da lista. O console portátil no melhor estilo ROG Ally e Steam Deck terá duas versões, sendo uma Pro e outra Lite. A segunda opção, inclusive, já está disponível em pré-venda no site oficial da empresa brasileira.

Isso mesmo, o Zeenix Lite já está em pré-venda no site oficial da TecToy pelo preço oficial de R$ 3.299,00. No entanto, a grande surpresa aqui é que na pré-encomenda o console terá preço promocional de R$ 2.699,00 — o que, certamente, é uma boa notícia para quem estava de olho no aparelho.

Além do preço promocional mais em conta nesta ocasião, a pré-venda do Zeenix Lite no site oficial da TecToy também garante alguns brindes exclusivos aos compradores — incluindo um case transparente e miniteclado dobrável. Vale lembrar que essas regalias estarão disponíveis apenas no site oficial.

Quando o Zeenix Lite será lançado?

Bom, apesar da pré-venda do Zeenix Lite já estar disponível no site oficial da empresa brasileira, a sua data de lançamento, no entanto, ainda não foi revelada pela TecToy. A previsão no momento é que, em até no máximo 60 dias, o portátil adquirido na pré-venda já esteja nas mãos dos compradores — com a possibilidade de chegar até antes desse prazo.

Vale lembrar que o Zeenix Pro não está disponível em pré-venda nesta ocasião. Até o momento, não há nenhuma estimativa de data para que o modelo mais robusto chegue às prateleiras.

Mais detalhes sobre o Zeenix

Ambas as versões do Zeenix terão o Windows 11 como sistema operacional. Ou seja, além de ser usado para jogatinas, o aparelho também pode ser um computador pessoal se o usuário quiser parear periféricos sem fio — como mouse, teclado e fone, por exemplo.

As especificações técnicas que diferem o Zeenix Lite para o modelo Pro você confere logo abaixo:

Zeenix Lite

Tela — IPS de 6 polegadas Full HD de 60 Hz;

— IPS de 6 polegadas Full HD de 60 Hz; Processador — AMD Athlon 3050e;

— AMD Athlon 3050e; GPU — AMD Radeon Graphics;

— AMD Radeon Graphics; RAM — 8 GB;

— 8 GB; Armazenamento interno — SSD M.2 de 256 GB;

— SSD M.2 de 256 GB; Conectividade — USB-C, fone de ouvido 3,5 mm, Wi-Fi 5 e Bluetooth 4.2.

Zeenix Pro