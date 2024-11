Tempo instável e alerta de chuvas intensas marca o domingo em Rio Branco e em todo o Acre

O clima no Acre neste domingo (10) será marcado pela instabilidade, com condições favoráveis a chuvas em qualquer momento do dia, especialmente na capital, Rio Branco, e nas demais regiões do estado. As informações são do site O Tempo Aqui, de Davi Friale.

A previsão para o Acre é de um dia abafado, com muitas nuvens e chuvas que podem ocorrer com forte intensidade, acompanhadas de raios e ventos moderados.

O alerta se estende também para Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e áreas da Bolívia e da selva peruana.

Em Rio Branco, os ventos sopram de sudeste com variações de sul e sudoeste, mantendo uma sensação de abafamento. As mínimas na capital e em cidades próximas, como Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, devem variar entre 22ºC e 24ºC, enquanto as máximas ficam entre 29ºC e 31ºC.

A umidade relativa do ar segue alta, com índices mínimos entre 60% e 70% no período da tarde e máximos de 90% a 100% ao amanhecer.

Para as microrregiões de Brasileia e Sena Madureira, localizadas ao sul e leste do estado, espera-se um cenário semelhante, com sol entre nuvens e alta probabilidade de chuvas intensas ao longo do dia.

As localidades de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, no centro e oeste do Acre, também enfrentam previsões de chuvas fortes, com temperatura mínima variando entre 22ºC e 24ºC, e máxima entre 30ºC e 32ºC. Os ventos nestas áreas vêm do sul com variações de sudeste e sudoeste, mantendo-se entre fracos e calmos.

Temperaturas previstas por localidade: