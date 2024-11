O ex-jogador do Palmeiras, Jorge Valdívia, recebeu uma segunda acusação da Justiça do Chile por estupro. Enquanto o julgamento não for aberto, Valdívia permanecerá em prisão domiciliar noturna, segundo determinação do Ministério Público chileno.

Sob esta condição, o ex-Palmeiras está proibido de se aproximar da vítima e de deixar o país. Essa é a segunda denúncia que Valdívia recebe, depois de uma primeira que culminou em sua prisão no dia 22 de outubro. Ele chegou a conseguir a liberdade preventiva após 12 dias após a primeira acusação. A pena acabou sendo convertida na prisão domiciliar noturna. Essa segunda acusação é referente a uma agressão cometida dois dias antes do primeiro caso relatado às autoridades, segundo informou a imprensa chilena. Rodrigo Celis, promotor da causa, apontou que existem semelhanças nas duas denúncias. Já Paula Vial, responsável pela defesa do ex-jogador, afirma que não há elementos para indicar que o crime ocorreu. De acordo com o jornal Bio Bio, Valdívia e seu irmão, Claudio, foram ao restaurante El Toro acompanhados de duas mulheres. Depois, os dois teriam ido a um bar chamado Candelaria. De lá, teriam ido para a casa do ex-jogador, onde o crime teria ocorrido, no dia 17 de outubro.