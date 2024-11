Veículo oficial é flagrado em estacionamento de bar em Rio Branco; Governo se posiciona

Um vídeo que foi enviado com exclusividade ao ContilNet mostra um veículo oficial adesivado com as logos do Governo do Estado e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, estacionado, a noite, em um estacionamento de um bar de Rio Branco.

Após a circulação das imagens, a pasta emitiu uma nota de esclarecimento sobre a utilização do automóvel.

Segundo o comunicado, o veículo foi obtido pela Sema com recursos provenientes de uma emenda parlamentar e está atualmente cedido ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão federal dedicado à proteção ambiental.

A transferência do veículo para o ICMBio foi formalizada por meio de um Termo de Cessão de Uso, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre em 1º de agosto de 2024, com a entrega oficial realizada em 29 de julho. O acordo garante ao ICMBio o uso do veículo exclusivamente para fins institucionais de preservação e monitoramento ambiental, conforme os critérios estabelecidos na Lei nº 1.081/1950, que regula o uso de veículos oficiais para o serviço público.

O governo também informou que, após a cessão, o uso e a responsabilidade pelo veículo passaram a ser do ICMBio, incluindo a observância das normas de uso de bens públicos. A Sema reforçou que a parceria com o ICMBio visa fortalecer as ações de conservação e proteção ambiental no estado.

