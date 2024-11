Veja como está equipe da Globo após pouso de emergência de helicóptero

O repórter Lucas Franco, da TV Globo de Minas Gerais, esclareceu o estado de saúde da equipe que estava em um helicóptero da emissora atingido por um pombo, na manhã desta quarta-feira (13/11). O jornalista garantiu que todos estão bem e o pouso de emergência foi feito com sucesso.

“Passando aqui só para tranquilizar todo mundo, estamos todos bem. O pombo atingiu o Globocop e precisamos voltar para o aeroporto. Na hora foi um barulho forte, muita gente assustou. Mas graças a Deus pousamos em segurança, toda a equipe do Globocop“, disse Lucas.

O incidente aconteceu durante o MG1, por volta de 11h50. Um pombo atingiu o helicóptero, que precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte.

Aline Aguiar, que estava no estúdio do telejornal, esclareceu o ocorrido: “Nós estávamos conversando com o Lucas Franco no Globocop, ele precisou interromper a informação. É que um pombo bateu no Globocop e, por segurança, a equipe precisou fazer um pouso. Já pousaram. Está tudo bem, está todo mundo bem.”

Veja o vídeo do momento: