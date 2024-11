Velloso é o último dos 8 deputados do Acre a assinar PEC pelo fim da escala 6×1

O deputado federal Eduardo Velloso, do União Brasil, é o último dos oito representantes do Acre na Câmara dos Deputados a assinar a proposta de emenda à Constituição (PEC) que propõe o fim da escala de trabalho 6×1 no Brasil. Com sua adesão, todos os deputados acreanos agora apoiam a proposta, que visa alterar o regime de trabalho em diversos setores.

A PEC tem gerado apoio crescente entre os parlamentares, com sete deputados já tendo assinado anteriormente, incluindo Coronel Ulysses (União Brasil), Socorro Neri (PP), Antônia Lúcia (Rep), Meire Serafim (UB), Roberto Duarte (Rep), Gerlen Diniz (PP) e Zezinho Barbary (PP). Agora, com a assinatura de Velloso, a proposta pode seguir para tramitação na Câmara.

O objetivo da PEC é reformar a carga horária de trabalho de muitas categorias, com implicações diretas para os trabalhadores e suas condições de jornada.