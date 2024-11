Vera Viel inicia tratamento de radioterapia após retirada de tumor

Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, revelou nesta segunda-feira (11/11) que vai iniciar o tratamento de radioterapia após a retirada de um tumor na coxa esquerda há um mês. Nas redes sociais, Vera revelou que fará 33 sessões ao todo e que a primeira foi nesta segunda.

“Deus sabe de todas as coisas e eu estou preparada para essa nova etapa, Ele tem um propósito na minha vida e Ele mesmo me disse que a minha vida teria um novo sentido, e já está tendo, muita coisa mudou aqui dentro”, escreveu ela no Instagram.

A ex-modelo descobriu o câncer após identificar um nódulo na coxa esquerda. Após a biópsia, foi constatado o câncer e uma cirurgia para a retirada foi marcada.

Na ocasião, Vera agradeceu a Deus por ter “mostrado essa doença logo no início” .“Eu tenho um Sarcoma Sinovial , um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta para enfrentar essa batalha!”, escreveu ela nas redes sociais.

Vera ficou internada por cinco dias para a retirada do tumor e passou o aniversário internada. Nas redes sociais, ela vem compartilhando as mudanças na rotina após a cirurgia e detalhes do tratamento.