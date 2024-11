Vídeo de influencer mostra detalhes do Arena da Floresta, que deve ser reinaugurado neste domingo

O influenciador Júnior Nascimento publicou um vídeo em suas redes sociais neste domingo (24), mostrando detalhes do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, que deve ser reinaugurado nesta tarde.

Com artes, pinturas, grafismos, arquibancadas novas, e campo de futebol restaurado, o registro apresenta a aposta do governo do Acre, em um espaço que deve potencializar o futebol acreano.

A reinauguração da Arena está prevista para às 17h, com a partida entre o Flamengo sub-20 contra o Santa Cruz-AC. Mais de 13 mil torcedores devem lotar o espaço.

A reforma no Estádio conta com investimentos de R$ 4,5 milhões do governo estadual. O local passou por uma série de melhorias, visando atender às exigências de segurança e acessibilidade estabelecidas pelo Ministério do Esporte e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com capacidade para 13.784 pessoas, a nova Arena da Floresta foi totalmente revitalizada, criando um ambiente moderno e seguro para receber grandes eventos esportivos.

Veja o vídeo: