Vídeo: ensaio da Grande Rio tem torta de climão

O palco do ensaio da Grande Rio, que vai levar o Pará para a Marquês de Sapucaí, estava repleto de integrantes da escola e outras celebridades, além da Rainha de Bateria, Paolla Oliveira, na noite de terça-feira (19/11). Mas o que chamou a atenção dos internautas e de quem estava no local foi outra coisa.

Acontece, queridos leitores, que ao invés do samba no pé da realeza e do ator Diogo Almeida, e o gingado de Fafá de Belém, foi o comportamento de Paolla Oliveira que alertou os componentes.

Em determinado momento, a atriz saiu de cena e voltou, cochichando algo no ouvido de duas pessoas, que se retiraram do ambiente em seguida, dando a entender que houve um pedido para que saíssem. Nos comentários, a atitude não foi bem vista.

“Povo fingindo que não tá vendo as coisas, ai, ai”, disse uma. “Que clima estranho”, analisou outra. “Vou tentar explicar: roda… Gira… Encosta… Roda… Empurra… Gira… Agora sai… Sai você também… 😂”, relatou um terceiro. “Vishhhh, parece que a Paolla pediu pra gira gira gira gira sair do palco kkkkkkkkkkkk”, postou mais uma.

Uma das moças retiradas do palco, identificada como Denise Cabocla nas redes sociais, confirmou que Paolla Oliveira pediu, sim, que se retirasse: “Na verdade, ela chamou pra estarmos lá….. E também indicou a hora de sair. Normal, gente. A Rainha é ela”, pontuou.

Patrícia Poeta incomoda Paolla Oliveira

Como a coluna Fábia Oliveira revelou com exclusividade, o que circula nos bastidores da Grande Rio é que Gkay teria desistido do posto de musa da escola por causa de Patrícia Poeta. Mas a influenciadora digital não foi a única incomodada com a chegada da apresentadora a agremiação.

Quem também parece não ter gostado muito da presença da jornalista foi a rainha de bateria da escola, Paolla Oliveira. Fontes da coluna Fábia Oliveira revelaram que a atriz não foi cumprimentar a global e que até evitava dividir o mesmo espaço que ela.

Ainda de acordo com nossas fontes, era visível o incômodo de Paolla e o assunto rendeu nos bastidores. As duas até chegaram a se falaram, mas foi Patrícia Poeta quem foi até a artista para cumprimentá-la.

A apresentadora da Globo foi anunciada oficialmente como musa da Grande Rio na noite de sábado (28/9), na quadra da escola, onde ocorreu a final da disputa do samba-enredo para o Carnaval 2025.

Gkay desistiu de ser musa por causa de Patrícia Poeta

Como já é sabido, Gessica Kayane, a Gkay, desistiu de ser musa da Grande Rio no Carnaval 2025. Apesar de ter justificado que o motivo seria a sua agenda de compromissos, a coluna Fábia Oliveira descobriu que o que está por trás da desistência tem nome e sobrenome: Patrícia Poeta.

A informação da desistência de Gkay foi dada em primeira mão pelo colunista Lucas Pasin, do UOL. Segundo ele, pessoas próximas à influenciadora contaram que ela estaria insegura em assumir o posto devido a sua extensa agenda, e não conseguiria comparecer aos ensaios. A decisão surpreendeu a todos, já que ela havia aceitado o título anteriormente.

Acontece que a coluna apurou que o que circula nos bastidores é que tudo não passa de uma briga de ego. Gkay teria desistido do posto por causa de Patrícia Poeta. Isso porque a apresentadora da Globo também foi anunciada oficialmente na noite de sábado (28/9) e isso tiraria o foco dela.

E vocês podem me perguntar: mas Fábia, várias outras famosas também são musas da Grande Rio, o que tem a ver? E eu respondo a vocês: para Gkay, apenas Patrícia Poeta estaria à altura dela no quesito “grande alcance”. Ou seja, ela acabaria tendo que dividir os holofotes com a jornalista.

Outro detalhe descoberto pela coluna Fábia Oliveira é que Gkay avisou à escola sobre a desistência na sexta-feira (27/9) à noite, bem em cima da hora, o que causou ainda mais estranheza à equipe da agremiação. A influenciadora informou que iria fazer um filme e, por isso, não conseguiria se dedicar.