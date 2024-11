Vídeo mostra melhora de jovem que teve reação alérgica a pimenta

A jovem Thais Medeiros, 26, que teve uma grave crise alérgica após cheirar pimenta, está melhorando aos poucos. Ela teve uma alergia grave após cheirar uma conserva de pimenta em fevereiro de 2023 e sofreu lesões cerebrais que limitaram seus movimentos e a deixaram acamada.

Na última quinta-feira (14/11), porém, o fisioterapeuta Renner Melo, que atende a jovem, compartilhou detalhes da discreta evolução de movimentos que ela teve nos últimos meses.

“Ela tem um certo controle da região do pescoço, que não tinha antes. O trabalho é a médio e longo prazo”, comentou.

As melhoras também se refletem no alívio das dores da jovem. Os avanços foram conquistados graças à eletroestimulação, técnica de fisioterapia que utiliza impulsos elétricos para contrair e relaxar os músculos sem que o paciente precise fazer força.

Na legenda da publicação, a mãe de Thais escreveu: “Tijolinho por tijolinho, vamos restaurando você, filha.”

Relembre o caso

A ex-trancista foi internada pela primeira vez em 17 de fevereiro de 2023, após passar mal ao sentir o cheiro de uma conserva de pimenta bode na casa do então namorado, localizada na Vila Jaiara, em Anápolis, a 55 km de Goiânia.

Desde então, ela sofre com as sequelas da grave reação alérgica. Nas redes sociais, a mãe da jovem, Adriana Medeiros, é a responsável por dar atualizações sobre o caso e também pede ajuda financeira para cobrir os custos com o tratamento.