Presidente da Câmara capota carro em ramal; ele estava acompanhado do irmão e de assessores

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Raimundo Neném – que também está como prefeito em exercício -, capotou o carro na tarde desta quarta-feira (6), em um ramal da Luzia, na Zona Rural de Plácido de Castro, no KM 58 do município do interior do estado.

Ao ContilNet, a assessoria da Câmara informou que na hora do acidente, Neném estava acompanhado do irmão e de dois assessores parlamentares.

A assessoria disse ainda que o presidente ‘está bem’ e aguarda mais informações da família para emitir uma nota nas próximas horas.