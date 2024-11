VÍDEO: policial dá tapas em homem acusado de agredir a própria mãe, que é acamada

Câmeras flagraram um policial militar agredindo e ameaçando um homem em um bar no interior do Espírito Santo.

Segundo informações, o homem teria agredido a própria mãe, uma idosa acamada.

“Eu vou explicar para você só uma vez, você presta bastante atenção. Se você voltar na casa da sua mãe querendo bater nela, que é uma senhora de cama, seu *, é isso que você merece”, disse o PM ao justificar a agressão.

O policial chega a dar dois tapas no homem, que cai ao chão. O Comando da PM do Espírito Santo afirmou que está ciente do caso e instaurou um procedimento administrativo para investigar o ocorrido.

ASSISTA: