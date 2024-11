Vizinha de homem executado a tiros diz que ele tinha ‘problemas mentais’: “Não morreu por roubo”

O detento Dheyme Marques dos Santos, de 23 anos, que era monitorado com tornozeleira eletrônica foi executado no último dia 15, no bairro Quinze, em Rio Branco.

Durante o programa Café com Notícias, comandado por Washington Aquino, uma suposta vizinha do homem executado afirmou que o jovem tinha ‘problemas mentais’. Ela negou que Dheyme teria sido morto porque havia roubado, como havia sido especulado por algumas pessoas.

“O Dheyme não morreu porque roubou não, ele morreu por pura covardia da pessoa que o executou, ele tinha problemas mentais e teria ido comprar um lanche, de covardia mataram ele”, disse a mensagem enviada ao programa.

A mensagem ainda afirma que o executado não tinha problemas com as pessoas do bairro e não fazia mal a ninguém.

Dheyme Marques dos Santos foi alvejado por tiros vindos de um grupo que estava em um carro modelo Gol, vermelho. Mesmo ferido o jovem correu uma distância aproximada de 100 metros, caindo em frente à Igreja do Evangelho Quadrangular do Quinze.