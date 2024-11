Monitorado por tornozeleira é executado com tiros na cabeça em frente à igreja

O monitorado por tornozeleira eletrônica, Dheyme Marques dos Santos, de 23 anos, foi executado a tiros enquanto andava de bicicleta na noite desta sexta-feira (15), na Travessa Honório Alves, no bairro Quinze, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Dheyme trafegava de bicicleta pela travessa quando foi surpreendido por integrantes de uma organização criminosa que se aproximaram em um veículo modelo Gol, de cor vermelha. Os criminosos desceram do carro armados e efetuaram vários disparos contra a vítima.

Mesmo ferido, Dheyme conseguiu correr cerca de 100 metros, mas caiu em frente à Igreja do Evangelho Quadrangular do Quinze, onde os agressores o alcançaram e dispararam mais três tiros contra sua cabeça. Após a execução, os autores fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. No entanto, ao chegarem, os paramédicos constataram que Dheyme já estava morto.

Policiais militares do 2º Batalhão isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. Em seguida, colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca dos criminosos, mas nenhum suspeito foi localizado.

Após a conclusão da perícia, o corpo de Dheyme foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A polícia ainda não sabe a motivação do crime. O caso está sob investigação dos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).