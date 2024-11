Vizinhos notam urubus sobrevoando casa e encontram jovem com tornozeleira, sem vida

O corpo do monitorado por tornozeleira eletrônica Jarlan Santos da Silva, de 23 anos, foi encontrado no final da tarde deste domingo (3) em uma área de difícil acesso no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo relatos de vizinhos, o jovem foi visto pela última vez em sua casa no sábado, por volta das 17h, em uma conversa com algumas visitas. No domingo, no entanto, moradores perceberam um forte odor e notaram a presença de urubus sobrevoando a área, o que os levou a acionar o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

Em resposta ao chamado, uma equipe do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) foi encaminhada ao local para averiguação. Ao chegarem, os policiais encontraram o corpo de Jarlan. O cenário levou os agentes a solicitarem a presença da perícia técnica para uma avaliação detalhada.

Os primeiros levantamentos realizados pelos peritos indicaram que o corpo apresentava um tom escurecido, principalmente na região do pescoço e da cabeça, enquanto a parte inferior estava relativamente preservada. Esse aspecto sugere que a morte possa ter ocorrido há algumas horas, levando a uma investigação inicial sobre a possibilidade de infarto. No entanto, os peritos informaram que uma análise minuciosa será conduzida para esclarecer a real causa do óbito.

Conhecido na região e monitorado pela polícia com uso de tornozeleira eletrônica, Jarlan era descrito por pessoas próximas como tranquilo, apesar de ter histórico de envolvimento com drogas. Amigos e familiares relataram que, apesar das dificuldades com o uso de drogas, ele mantinha uma convivência respeitosa com os vizinhos e moradores da área.

O caso segue sob investigação, e a Polícia Civil aguarda o resultado dos laudos periciais para prosseguir com as apurações.