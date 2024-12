“A chuva é para limpar e purificar”, diz Gladson durante o acender das luzes de Natal

O governador do estado do Acre, Gladson Cameli esteve presente no acender das luzes de natal, no Palácio Rio Branco, neste domingo (15). Em entrevista ao ContilNet, ele comentou sobre a forte chuva que resultou no adiamento da Cantata de Natal.

“Fim de ano é tempo de renovação, de nascimento. Hoje está chovendo e a chuva é para limpar e purificar. Espero que sejamos pessoas melhores que pratiquemos o bem, com Deus e a união de todos”, disse o governador.

Ao sair do evento, Cameli confirmou que vai estar presente durante a cantata de natal, que foi remarcada para segunda-feira (16), a partir das 18h30.