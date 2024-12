O novo boletim epidemiológico de síndromes respiratórias, publicado pela secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), traz o número de pessoas que enfrentaram síndromes gripais até novembro deste ano.

Entre janeiro e novembro de 2024, foram registrados 23.358 casos de Síndrome Gripal nas Unidades Sentinelas, apesar dos números chamarem atenção, o resultado é melhor do que o registrado em 2024, quando os casos anotados foram 26.979.

A faixa etária mais afetada em 2024 pelas síndromes respiratórias agudas foi adultos jovens entre 20 a 29 anos.

Já as Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) tiveram aumento, saindo de 2;607 em 2023 para 2.746 no mesmo período de análise (de janeiro a novembro) de 2024. Já as populações mais vulneráveis nestes casos são idosos com mais de 60 anos e crianças de 0 a 9 anos.

Os dados foram coletados nas três Unidades Sentinelas: UPA do 2º Distrito em Rio Branco, Hospital Raimundo Chaar em Brasiléia e UPA Jacques Pereira em Cruzeiro do Sul, como também de todas as unidades de internação para SRAG.

Rio Branco lidera o Ranking de cidade com maior número de casos de SRAG notificados, com 1.128, seguido por Cruzeiro do Sul, com 480, seguido de Mâncio Lima, com 219. Já as cidades mais saudáveis neste aspecto são Epitaciolândia e Plácido de Castro, com 12 casos em cada, com Porto Walter em primeiro, com 11 casos.

Baixa cobertura vacinal

Na última semana, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou os dados referentes à campanha de vacinação de Influenza em 2024.

VEJA MAIS: Alerta! Nenhum município do Acre atingiu nem metade de cobertura vacinal de gripe em 2024

Os números apresentados no boletim não são tão positivos. No geral, o Acre só conseguiu atingir pouco mais de 17% da cobertura vacinal no ano.

Além disso, até o momento, nenhum município do estado conseguiu atingir nem metade da cobertura do imunizante.

Entre os municípios, os isolados apresentam as melhores coberturas. Quem lidera é Porto Walter, com 47,53%, seguido de Jordão, com 37,34%.

Inicialmente com previsão de término para 26 de outubro, a data foi prorrogada até 31 de janeiro de 2025. A medida visa ampliar o alcance da imunização da população, especialmente devido ao baixo índice de cobertura vacinal registrado até o momento. A população-alvo da campanha no Acre é composta por 311.069 pessoas.

A importância da vacinação

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, ressaltou a importância da vacinação como uma das principais formas de prevenção contra a gripe e suas complicações. “Reforçamos a vacinação contra a influenza, considerando que é uma das medidas de maior importância para proteger contra a doença, suas complicações e óbitos, além de contribuir para a redução da circulação viral na população em geral, especialmente entre os indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco”, afirmou.