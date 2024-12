Acreano faz história ao ser finalista no Prêmio Multishow 2024 da Globo; VÍDEO

Heitor Costa, de 21 anos, natural de Rio Branco, foi finalista na categoria “Arrocha do Ano” no Prêmio Multishow 2024, realizado na última terça-feira (3). Representando o Acre, o cantor concorreu ao lado de nomes renomados como Natanzinho Lima, Nadson o Ferinha e Grelo.

Apesar de não vencer, Heitor recebeu grande destaque por sua indicação, considerada um feito inédito para o gênero musical no estado. O prêmio foi conquistado por Grelo, com o hit “Só Fé”.

Veja o momento do anúncio gravado por este jornalista:

A cerimônia, conduzida por Tadeu Schmidt e Tatá Werneck, celebrou sua 31ª edição reunindo artistas de todo o Brasil em uma noite dedicada à música e à diversidade cultural.

Heitor Costa, também conhecido como HC, começou sua trajetória em Rio Branco, no bairro Sobral, onde cresceu ao lado dos pais, Edneide da Silva e Donald da Costa, e da irmã Emylaine Fernanda. Nascido em 27 de dezembro de 2002, o artista se destacou no arrocha e hoje concentra sua carreira no nordeste, onde tem ganhado notoriedade.

Sua presença no Prêmio Multishow reflete o crescente espaço conquistado por artistas acreanos no cenário nacional, promovendo a visibilidade da cultura e da música da região. “Nunca pensei que eu estaria aqui concorrendo, no maior prêmio da música brasileira, que é o Multishow, o prêmio da Globo. Só tenho a agradecer a Deus e a vocês”, declarou Heitor Costa, emocionado, ao refletir sobre sua trajetória e o reconhecimento alcançado.