A dupla de atletas acreanos Adrian Victor e Brunno Thadeu venceram o encerramento do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia sub-19, realizado no último domingo (15), na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro.

Os acreanos ficaram no top 10 da competição ao vencerem Helder e Thierry, da Paraíba, pela disputa do 9º ao 13º lugar. A dupla que representava o estado do Acre venceu a disputa de virada, por dois sets a um, com placares de 18 x 21, 21 x 12 e 15 x 13.

Os acreanos foram até as oitavas de final, quando foram derrotados pela dupla Pamplona e Thiago, do Espírito Santo, por dois sets a zero. Ao lado dos acreanos, duplas de Alagoas, São Paulo e Sergipe também ficaram em nono lugar.

O retrospecto de Adrian Victor e Brunno Thadeu deixam a competição com três vitórias e duas derrotas, totalizando seis vitórias em sets e cinco derrotas.