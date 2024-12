Adeus de Gabigol ao Fla: especial traz gols, penteados e polêmicas

Gabigol era inquestionável no Flamengo. Com a aposentadoria de Diego Ribas, a camisa 10 ficou disponível, e coube ao atacante vestir o lendário número de Zico. Titular tanto com Vitor Pereira quanto com Sampaoli, o ídolo não conseguiu repetir o desempenho dos anos anteriores. Com a chegada de Tite, em outubro, Gabigol não iniciou mais nenhuma das 12 partidas restantes na temporada.

Gols: 20

Assistências: 4