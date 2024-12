Empresário é preso em SP acusado de contratar esquadrão da morte para assassinar mulher no Acre

A Polícia Civil do Acre prendeu nesta última sexta-feira (27) do ano, o empresário Sérgio Luiz Zucarelli, de 74 anos, no município de Registro, no interior de São Paulo. Ele era investigado por envolvimento no assassinato de Edir Maria da Silva, sua ex-empregada, ocorrido em Rio Branco, no ano de 1997.

Na época, Zucarelli era proprietário da empresa RondoSul e foi apontado como mandante do crime. A motivação teria sido a cobrança de uma dívida trabalhista no valor de R$ 28 mil. Para executar o homicídio, o empresário contratou dois policiais militares ligados ao chamado “esquadrão da morte”, um grupo de extermínio que operava no Acre nos anos 1990, sob a liderança do ex-coronel Hildebrando Pascoal.

Os militares envolvidos no crime, Alberto Paolino da Silva, conhecido como Cabo Paolino, e Raney Moreira da Silva, teriam recebido R$ 2 mil para sequestrar e assassinar a vítima.

No dia 15 de janeiro de 1997, Edir foi abordada ao descer de um ônibus na Avenida Antônia da Rocha Viana. Ela foi sequestrada e levada para uma área de mata no bairro Apolônio Sales, onde foi executada com um tiro na cabeça. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte.

Cabo Paolino e Raney Moreira foram presos, denunciados pelo Ministério Público e condenados pelo crime, mas Zucarelli conseguiu fugir, permanecendo foragido até sua captura.