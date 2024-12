Após cirurgia, Lula adota novo chapéu que é marca registrada de Tião Bocalom; CONFIRA

Após passar por uma cirurgia na cabeça no início deste mês de dezembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a aparecer em público usando um chapéu, acessório que logo chamou atenção em seu visual.

O uso do chapéu chamou a atenção não apenas pela escolha de estilo, mas também pela semelhança com o estilo de assessório utilizado pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, do PL, partido que é a principal sigla opositora à gestão de Lula.

Esse estilo de chapéu tem sido a marca de Tião Bocalom nos últimos anos, que tem participado de uma série de eventos usando o assessório, que inclusive já se tornou marca registrada de sua identidade visual.

Adesão do presidente

Em seu perfil no X (antigo Tiwtter), o presidente Lula publicou uma foto acompanhada da legenda “Gostaram do chapéu?”. A foto gerou milhares de comentários, muitos deles, elogiando o novo visual.

Lula teve alta hospitalar no último domingo (15), após ser internado às pressas na última segunda-feira (9), e passar por cirurgia para drenar um hematoma na cabeça – ainda em decorrência de uma queda que sofreu no banheiro de casa em outubro.