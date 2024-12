Avião bate ao pousar e mata 2 pessoas em aeroporto na Argentina; vídeo

Um avião particular, de modelo Challenger 300 LV-GOK, bateu ao pousar no aeroporto de San Fernando, na Província de Buenos Aires, Argentina, nesta quarta-feira (18/12). De acordo com a imprensa local, a aeronave vinha de Punta del Este. Piloto e o copiloto morreram durante o acidente.

A aeronave pertence à família Brito, dona do banco argentino Macro. A empresa teria alugado a aeronave para deixar passageiros no Uruguai, de acordo com o jornal La Nacion. O acidente ocorreu quando o piloto e o copiloto voltavam, sem passageiros, para Buenos Aires.

O acidente ocorreu após o avião não conseguir frear durante o pouso, percorrendo um trecho maior na pista. A aeronave colidiu com um alambrado e uma casa próxima ao local.

Assista ao vídeo: