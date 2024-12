Bairro Nova Estação celebra 39 anos de história com festa, música ao vivo e homenagens

O bairro Nova Estação celebrou 39 anos de história neste último final de semana. Para comemorar o marco, a comunidade realizou uma grande festa, que contou com apresentações musicais ao vivo do cantor Mirandinha do Norte e do Maestro Formiga, além de sorteios de brindes e de cesta básica para os participantes.

Durante a comemoração foram prestadas homenagens às lideranças que deixaram um legado importante para o bairro, e também para aqueles que seguem contribuindo de forma ativa para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade.

Entre as autoridades presentes estavam o diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Klowsber Pereira, o deputado estadual Adailton Cruz, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Francisco Ribeiro, a líder comunitária da Baixada, Francivane Rabelo; a conselheira municipal de saúde, Luslene Vasques; e o presidente do bairro, Júnior Evangelista.

O evento ficou marcado na memória dos moradores como um momento de valorização da história da comunidade e celebração de conquistas ao longo dos 39 anos de fundação do bairro. Veja registros da festa: