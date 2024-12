Beauty Week: o Boticário oferece produtos com o menor preço do ano com descontos de até 60% em mais de 500 itens

Para quem espera uma oportunidade para renovar o estoque do produto preferido ou testar as novidades de beleza, a Black Friday é a ocasião ideal. No Boticário, a Beauty Week, a tão esperada data do varejo, é a maior promoção anual da marca, que oferece preços promocionais atrativos em diversas categorias. Até 2 de dezembro, o consumidor pode garantir descontos de até 60% em mais de 500 itens – uma seleção com os produtos de cabelos, perfumaria, corpo, cuidados faciais e maquiagem mais amados pelo público.

Além dos preços promocionais atrativos, outra grande aposta do Boticário para impulsionar os resultados da Beauty Week é proporcionar uma experiência de compra completa e fluida. Isso inclui a integração de diversos canais de venda e múltiplas opções de entrega ou retirada de pedidos online, reforçando a abordagem omnicanal da marca. Como parte dessa iniciativa, uma das ações destacadas para o período foi a redução do prazo de retirada na modalidade Clique & Retire, implementada em 100% das lojas do Boticário que operam esse modelo e, desde 2022, passaram a fazer parte da maior rede de franquias omnichannel do país. Os clientes que comprarem online e selecionarem a modalidade poderão retirar o pedido na loja escolhida em até 6 horas.

Para Lívia Masiero, diretora de E-commerce do Grupo Boticário, essa iniciativa traz mais conveniência e melhora a experiência de compra, além de incentivar o consumidor a transitar entre o canal físico e o digital, endossando a transformação omnicanal que a marca tem vivido nos últimos anos. “Com mais de 1 milhão de clientes optando pela modalidade, o Clique & Retire destaca-se como um formato de vendas essencial, com crescimento mais acelerado que os demais, representando até 65% dos pedidos online em períodos sazonais. Esse modelo atrai consumidores em busca de conveniência, agilidade e praticidade, sendo a rapidez na retirada o motivo pelo qual quase metade dos clientes optam por ele”.

Essa será a primeira Beauty November em que a marca oferecerá o prazo de retirada em horas na modalidade. Esse avanço só foi possível graças a toda a preparação feita com a rede de franquias ao longo do ano, que inclui treinamentos intensivos e capacitação, a fim de garantir o engajamento dos franqueados e das equipes de loja.

“A cada ano, investimos em formatos inovadores para atrair os consumidores e facilitar sua jornada de compra, considerando a competitividade dessa grande data do varejo. Em 2023, as lives que promovemos durante o período foram responsáveis por trazer novos consumidores para o e-commerce da marca. Este ano, para fomentar esse formato estratégico, teremos um aumento de quase 50% no volume de lives realizadas com mecânicas especiais a cada semana da Beauty November até a semana da Beauty Week”, finaliza Livia.

Com estoque limitado, os consumidores podem adquirir itens com o selo de Menor Preço do Ano¹ até o dia 2 de dezembro. Entre os produtos, destaque para itens da linha de perfumaria masculina, como o Malbec X Desodorante Colônia 100 ml, que revela uma saída fresca e notas cítricas e aromáticas.

Para as madeixas, o Match Shampoo e Condicionador Cabelos Ciência das Curvas 300 ml trazem benefícios para hidratação e definição dos fios, enquanto a Máscara Match Fonte da Nutrição 250 g é uma excelente opção para fortalecer e nutrir os cabelos.

O Match Creme de Pentear Esquadrão do Brilho 150 ml e os Shampoo e Condicionador Match Esquadrão do Brilho 250 ml também estão com o menor preço do ano, garantindo fios hidratados e com brilho intenso. Outro produto em menor preço é o Nativa SPA Creme Hidratante para as Mãos Ameixa Negra 75 g, que proporciona um cuidado delicado e hidratante para as mãos.

Já a rotina de skincare fica por conta de Botik – marca de cuidados faciais que entrega o padrão-ouro da dermatologia. O Gel de Limpeza Facial Antioxidante Botik Vitamina C promove uma limpeza eficaz com acabamento sequinho, que remove o excesso de oleosidade e brilho desde a primeira aplicação.

Por outro lado, alguns dos produtos queridinhos da marca estão com descontos de até 60%, como o Botik Sérum Facial Alto Potencial Vitamina C 30 ml, que oferece cuidado intenso para a pele com a potente ação da vitamina C; enquanto o Lily Geleia Desodorante Hidratante Corporal Glow 250 g garante hidratação e uma sensação suave de frescor. O Quasar Desodorante Colônia 100 ml também está com preço promocional, com uma fragrância fougère fresca e envolvente. O Glamour Desodorante Colônia Fever 75 ml traz um toque sensual e envolvente à sua rotina de cuidados, e o Free Desodorante Colônia Boticollection 100 ml apresenta frescor intenso com uma fragrância alegre e cheia de personalidade.

A promoção é não cumulativa e válida na compra de produtos selecionados até 02/12/2024, nas lojas físicas espalhadas por todo o Brasil, no e-commerce, no aplicativo do Boticário, disponível para as versões Android e iOS, nos revendedores, que podem ser contatados pelo Encontre Boticário, e pelo WhatsApp no 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo ou link. Consulte os itens participantes nos canais de venda e percentuais de desconto aplicados para sua região. Sujeito a limitação de estoque.