Blitz em Brasiléia apreende motocicleta roubada com placa adulterada

Uma operação de trânsito realizada na Rua do Areial, no bairro Marcos Galvão II, em Brasiléia, na noite desta terça-feira (24), resultou na apreensão de uma motocicleta de origem boliviana com restrição de roubo e placa adulterada.

A abordagem ocorreu por volta das 18h, quando a Guarnição de Trânsito verificou o veículo, modelo Kyngo de cor preta. Após consulta ao número do chassi junto à polícia boliviana, foi confirmada a restrição de roubo/furto. Além disso, constatou-se que a placa afixada no veículo, identificada como NC1055, não correspondia à original, caracterizando adulteração.

O condutor da motocicleta informou que havia adquirido o veículo há cerca de um ano e meio, por meio de um anúncio na plataforma Facebook. Apesar disso, diante das irregularidades constatadas, ele foi encaminhado à delegacia de Brasiléia, juntamente com a motocicleta, para os procedimentos legais cabíveis.