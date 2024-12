Bocalom diz que empresas terão que refazer serviços do Asfalta Rio Branco e anuncia novo empréstimo

Durante entrevista ao vivo na TV 5, na manhã desta sexta-feira (27), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), afirmou que as empresas responsáveis pelos serviços de terraplanagem do programa Asfalta Rio Branco, que não finalizaram os trabalhos, terão que retornar para refazer as obras.

As reclamações das empresas são muitas, não apenas de obras não concluídas, mas também de obras que foram entregues, porém o serviço é de péssima qualidade e já está dando problemas para os moradores.

“No verão, terão que voltar e refazer. Não tem como fugir. Infelizmente, as chuvas, como você sabe, foram um pouco fora do normal. Assim que os trabalhos recomeçarem, por volta de abril, certamente vão refazer o serviço e concluir o asfaltamento”, explicou o prefeito.

Na oportunidade, Bocalom disse ainda que pretende solucionar os problemas relacionados às licitações em 2025. Além disso, ele afirmou que deverá encaminhar para a Câmara Municipal um pedido de crédito no valor de R$ 67 milhões junto ao BNDES, que deve ser aprovado naquela Casa.

A autorização de um crédito de R$ 67 milhões junto ao BNDES seria para a compra de novos ônibus, incluindo veículos elétricos e convencionais.

“Se você observar, as licitações no Brasil enfrentam problemas. Algumas podem levar de 4 a até 10 anos para serem concluídas. Mas estamos ajustando a legislação com a Câmara, alterando a lei atual para facilitar as licitações e, com isso, encerrar o processo no próximo ano. Agora, estamos mandando para a Câmara um pedido de autorização, já que o BNDES aprovou o crédito para a aquisição de novos ônibus. Vamos comprar 6 ônibus elétricos e, com o restante do valor que seria destinado a mais 14 elétricos, adquiriremos mais de 40 ônibus convencionais. Se tudo der certo, no próximo ano, substituiremos quase 100% da frota por ônibus novos”, afirmou o prefeito da Capital.

Sobre os projetos de habitação, o prefeito destacou que, para 2025, há previsão de entrega de casas populares, mas não especificou números. “Teremos muitas casas sendo entregues”, disse.

Ainda durante a entrevista, Bocalom declarou que participará diretamente da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal e confirmou que seu candidato é Joabe Lira (UB). “Dessa vez, vou me envolver na eleição da Mesa Diretora. Não fiz isso na gestão passada e percebi que não é uma boa estratégia. Meu candidato é o Joabe, mas estamos dialogando com todos os vereadores para alcançar um consenso e garantir a melhor composição para conduzir a Câmara”, afirmou ele.