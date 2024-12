Bocalom se casa neste sábado com advogada e dá detalhes da cerimônia: “azul estará presente”

O dia 28 de dezembro é especial para todos os prefeitos da capital do estado do Acre, Rio Branco, entretanto, paro atual gestor, Tião Bocalom, a data vai ter um sabor especial.

O dia de aniversário de Rio Branco marca também a data de seu novo casamento.

“Claro que você falar ‘vou casar’ sempre mexe um pouco o coração. Mas isso é coisa natural, mas estou pronto para novamente dizer na igreja, na testemunha das pessoas, dos amigos e também de Deus, de que eu quero formar uma família dentro dos princípios cristãos” disse o prefeito.

Sobre seus principais símbolos do prefeito, seu icônico chapéu e a cor azul, ele brinca dizendo que apenas a cor estará presente durante o casamento, mas garante usar o chapéu assim que sair da igreja.

“O azul estará no casamento, agora o chapéu não, porque dentro da igreja a gente não pode usar chapéu, porque é em função de respeito, né? Em qualquer ambiente de igreja que a gente esteja, a gente não deve usar chapéu. Então, depois que eu sair da igreja, aí sim eu vou colocar o chapéu”, brincou Bocalom.

O prefeito ainda comentou sobre sua lua de mel, que vai ser feita em casa, de maneira simples, com uma reunião familiar no dia seguinte.

“Vai ser em casa mesmo, amanhã eu vou pra colônia logo cedo, com as minhas netas, com a minha filha, que há 10 anos não volta para o Acre”, encerrou o prefeito.