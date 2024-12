Buscas por vítimas de queda de ponte entre Tocantins e Maranhão chegam ao terceiro dia

As buscas pelas vítimas da queda de ponte entre Tocantins e Maranhão, ocorrida no domingo (22), chegam ao terceiro dia. A Marinha do Brasil comanda os trabalhos, que contam com apoio de mergulhadores e um helicóptero UH-15, da Força Naval. A contaminação da água por substâncias tóxicas e a profundidade do rio têm dificuldado a atuação da força-tarefa.

Até a noite dessa terça-feira (24), corpos de quatro vítimas já tinham sido localizados: Lorrane Cidronio de Jesus, 11 anos; Kecio Francisco Santos Lopes; Lorena Rodrigues Ribeiro, 25 anos; e Andreia Maria, com idade ainda não confirmada. Além deles, um homem de 36 anos foi resgatado com vida e levado para receber atendimento médico. Treze pessoas continuam desaparecidas.

Os veículos que ainda estavam sob a estrutura – dois carros, dois caminhões e uma caminhonete – já foram retirados do local. A parte restante da ponte apresenta problemas, como torção das vigas e pedaços de concreto soltos.

Terceiro dia de buscas no rio Tocantins

As buscas foram retomadas às 6h30 desta quarta-feira (25). Cerca de 90 agentes estão envolvidos na força-tarefa, que conta com apoio de embarcações da Marinha e do Corpo de Bombeiros. A ação dos mergulhadores foi suspensa depois que houve a confirmação de que substâncias tóxicas estavam nos caminhões que caíram na água.

Um destacamento de militares especializados em Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica deslocou, do Rio de Janeiro, para o local da queda de ponte entre Tocantins e Maranhão. O grupo usa equipamentos específicos para detecção de vapores tóxicos na superfície do rio, a fim de monitorar e descontaminar o material resgatado e o pessoal envolvido, se necessário.

Uma reunião, marcada para esta quarta-feira, irá avaliar as condições do rio Tocantins para retomada dos mergulhos em busca de vítimas. Um drone subaquático da Polícia Federal deve passar a ser utilizado, também nesta quarta, para acelerar os trabalhos de localização das vítimas da queda de ponte entre Tocantins e Maranhão.

Queda de ponte entre Tocantins e Maranhão

O vão central da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que interliga o estado de Tocantins com o Maranhão, desabou e caiu sobre o rio Tocantins, no domingo (22).

A queda da estrutura, localizada na BR-226, matou duas pessoas e deixou outras dezenas desaparecidas. Autoridades dos dois estados lançaram um alerta para a população evitar o consumo das águas do Rio Tocantins, na região do acidente, após a confirmação da presença de cargas com substâncias químicas perigosas.

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) alertou para a interdição total da BR-226 após a queda de ponte entre Tocantins e Maranhão, que passa sobre o rio. O vão que cedeu, no centro da ponte, media 533 metros.

Rotas alternativas

Como rota alternativa, veículos que estão no Tocantins devem acessar a estrada que vai de Darcinópolis/TO a Luzinópolis/TO, chegar na BR-230/TO e seguir até o km 101 (cidade de São Bento/TO). Em seguida pegar a direita, sentido Axixá/TO e Imperatriz/MA.

Já no Maranhão, os usuários devem acessar a BR-226/MA em Estreito/MA até Porto Franco/MA. De Porto Franco/MA os usuários devem seguir pela BR-010/MA até Imperatriz/MA.