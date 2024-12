Campanha sobre alerta do uso excessivo de telas por crianças é lançada no Acre

O governo do Acre lançou nesta segunda feira (9) a campanha ‘Menos Tela, + infância’, que busca a conscientização sobre os perigos do uso excessivo de telas por crianças. De acordo com a divulgação, o hábito pode prejudicar o desenvolvimento dos pequenos, causando problemas de sono , concentração e saúde mental.

A iniciativa destaca sobre o uso exagerado da utilização de celulares e tablets, que podem causar a diminuição das interações sociais e o tempo para atividades físicas. A realização busca com isso, equilibrar o uso de tecnologia com brincadeiras e convívio familiar, promovendo um crescimento saudável e equilibrado para as novas gerações.

“Cuidar é prevenir. O uso excessivo de telas traz sérios riscos à saúde das crianças, afetando tanto o corpo quanto a mente”, destaca.