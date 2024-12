Caso Géssica completa 1 ano: PMs estão em prisão domiciliar e defesa acusa Justiça de morosidade

PMs são presos, mas Justiça os colocou em regime domiciliar

Os agentes, que foram presos no dia 3 de dezembro do ano passado — um dia após o crime —, tiveram concedida prisão domiciliar em fevereiro deste ano. O benefício foi revogado no dia 28 de junho, quando a Justiça aceitou a denúncia contra a dupla por homicídio duplamente qualificado e fraude processual. Após o indiciamento e a denúncia do MPAC, a Vara Criminal de Senador Guiomard decretou, no dia 27 de junho deste ano, a prisão dos policiais.

No mês seguinte, a defesa de ambos pediu a liberação dos agentes, alegando que os dois têm filhos que precisam de cuidados especiais. O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) concedeu, a partir disso, prisão domiciliar aos dois.

Estado é obrigado a indenizar família

A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) decidiu que o Estado deve pagar pensão (um terço do salário mínimo) para cada um dos três filhos da vítima, o que equivale a R$ 470,60.

“Assim, determino ao Estado do Acre que preste aos agravantes pensionamento mensal provisório no valor de 1 salário mínimo vigente, o equivalente a 1/3 do salário mínimo para cada filho, no prazo de 10 dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitados a ocorrência de 30 (trinta) dias”, diz a decisão.

Defesa acusa a Justiça de morosidade e afirma que a PM não tomou iniciativa

“A gente vem aguardando a resposta sobre a acusação desses policiais desde julho. Os advogados deles, com estratégia, vêm pedindo a juntada de documentos que já constam no processo, para enrolar mais. Muito provavelmente, não serão julgados neste ano, só no ano que vem. O que nos revolta é que eles foram soltos para cuidar dos filhos, mas a Géssica também deixou três filhos. Nos revolta também a morosidade da Justiça do Acre. Não seria da mesma forma se fosse o contrário”, disse o advogado da família de Géssica em entrevista ao ContilNet.

“A PM também não tomou nenhuma medida. A gente entende que isso também entra numa esfera administrativa. Ingressamos com uma ação na Justiça pedindo uma indenização e conseguimos um valor irrisório, de forma temporária, e a defesa do Estado diz que a Géssica causou a morte dela, quando o Estado causou tudo isso”, finalizou.