Com pagamento do 13º salário e atrasados, quase R$ 4 milhões são injetados na economia de Sena Madureira

A Prefeitura de Sena Madureira anunciou que, nesta sexta-feira (20), estará realizando o pagamento do 13º salário para os servidores efetivos, além de quitar salários atrasados de servidores provisórios, principalmente da Secretaria de Educação. O anúncio foi feito pelo secretário municipal de Finanças, Doutor Getulião Saraiva, durante entrevista ao programa Radar 104, onde destacou a importância dessa ação para os trabalhadores e o aquecimento da economia local.

Segundo o secretário, os pagamentos serão realizados por meio da Caixa Econômica Federal, a partir das 13h, e representarão uma injeção de R$ 3,75 (três milhões e setecentos e cinquenta mil reais) na economia do município. “O prefeito Mazinho Serafim determinou e nós fizemos todo o possível para cumprir com esse compromisso”, afirmou Saraiva, comemorando o cumprimento do compromisso.

A medida é vista como um alívio para os servidores e um estímulo à economia local, que deve ser aquecida pelo montante liberado. “Esse recurso movimenta o comércio da nossa cidade, fortalecendo o desenvolvimento econômico e garantindo dignidade aos trabalhadores”, acrescentou o secretário.