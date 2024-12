O concurso público do Ibama, organizado pelo Cebraspe, abrirá inscrições para 460 vagas nos cargos de analista administrativo e analista ambiental, ambos de nível superior. Segundo informações, a edição de 2025 também terá vagas para o Acre e será beneficiado com 18 delas, distribuídas entre as duas funções. O edital ainda não foi divulgado.

Para o cargo de analista administrativo, o estado receberá três vagas. É importante lembrar que é necessário nível superior em qualquer área. Já o cargo de analista ambiental terá 14 vagas voltadas para atuação nas áreas de licenciamento e qualidade ambiental. O estado também terá uma vaga para analista ambiental que trata do manejo, conservação e reabilitação da fauna silvestre.

Os candidatos interessados devem ter nível superior completo em qualquer área de formação. A remuneração inicial para os cargos será de R$10.735,72, com gratificações e auxílio-alimentação de R$1.000,00. A carga horária será de 40 horas semanais.