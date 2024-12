Concurso Aleac anunciado pelo presidente; confira

Um concurso Aleac deve ser aberto em breve, conforme a expectativa do novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB).

Em entrevista ao programa Bar do Vaz, em fevereiro de 2023, o parlamentar destacouque seu foco será a realização de uma seleção para o quadro efetivo de servidores. “Vamos realizar um concurso para fazer com que a casa funcione”, afirmou.

A remuneração inicial para os aprovados pode chegar a até R$ 3 mil.

Veja abaixo todas as informações sobre o concurso público: