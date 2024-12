Concurso PGE AC está autorizado e com comissão formada

No início de 2024, o governador do Acre, Gladson Cameli, sancionou a realização de estudos preliminares para um novo concurso público destinado à Procuradoria-Geral do Estado do Acre. Em abril, a comissão responsável pela organização do certame foi oficialmente constituída.

Em contato com o órgão, a equipe do Gran obteve a seguinte informação: a comissão encontra-se na etapa inicial de elaboração do projeto básico do concurso. De acordo com o governador, a expectativa é que o edital seja publicado ainda em 2024.

As vagas serão destinadas à reposição de servidores nos cargos de auxiliar, técnico e analista da PGE.

Um novo contato está sendo realizado para conferir os dados atualizados.

Concurso PGE AC: situação atual

Veja abaixo o histórico da seleção:

18 de junho de 2024 – Projeto básico em elaboração

25 de abril de 2024 – Comissão designada para elaborar projeto básico

19 de janeiro de 2024 – Estudos autorizados para novo concurso

Concurso PGE AC: remunerações e benefícios

Estamos em contato com a Procuradoria-Geral do Estado do Acre para levantar informações relacionadas aos vencimentos básicos no órgão, atualizados.

Benefícios ofertados

Além do vencimento básico, os servidores do Quadro de Pessoal Efetivo de Apoio da PGE farão jus às seguintes vantagens:

Gratificação de Atividade na Procuradoria Geral do Estado – GAPGE;

Gratificação de Sexta Parte;

Adicional de Titulação; e

Prêmio Anual de Valorização da Atividade na PGE.

Concurso PGE AC: cargos e vagas

Segundo o governador, as vagas serão para os cargos administrativos da instituição, incluindo o corpo técnico, analista e auxiliar, além do setor jurídico e de apoio especializado.

Jornada de trabalho:

40 horas semanais para analistas e

30 horas semanais para técnicos e auxiliares.

Concurso PGE Acre: carreira

As carreiras de analista e técnico da PGE são constituídas por cinco classes, com três referências salariais para cada uma das Classes.

A carreira de auxiliar da PGE é constituída por dez referências salariais.

Requisitos

Os requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos são:

analista da PGE , curso de ensino superior;

, curso de ensino superior; técnico da PGE , curso de ensino médio ou curso técnico equivalente;

, curso de ensino médio ou curso técnico equivalente; auxiliar da PGE, curso de ensino fundamental.

Além dos requisitos previstos neste artigo, poderão ser exigidos formação especializada, experiência e registro profissional a serem definidos em regulamento e especificados em edital de concurso.

Atribuições

Carreira de analista da PGE: atividades de planejamento; organização; coordenação;

supervisão técnica; assessoramento; estudo; pesquisa; elaboração de laudos, minutas de pareceres, peças processuais ou informações; execução de tarefas de elevado grau de complexidade; execução de tarefas de suporte técnico e administrativo;

Carreira de técnico da PGE: execução de tarefas de suporte técnico e administrativo; e

Carreira de auxiliar da PGE: atividades básicas de apoio operacional.

Resumo do concurso PGE AC