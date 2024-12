Concursos federais: MGI criará 1.500 cargos transversais; confira

Novos concursos federais serão realizados em 2025 e o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) deu mais detalhes sobre a criação de cargos em carreiras transversais, que possuem atuação em diversos órgãos do Poder Executivo Federal.

De acordo com o MGI, uma Medida Provisória será enviada ao Congresso Nacional na próxima terça-feira, 31 de dezembro, constituindo uma etapa do projeto de Transformação do Estado, promovido pela Pasta. A informação foi repassada durante coletiva de imprensa concedida neste 30 de dezembro pela ministra Esther Dweck.

Entre as medidas constantes na MP está a criação de duas carreiras transversais:

Desenvolvimento das Políticas de Justiça e Defesa; e

Desenvolvimento Socioeconômico.

Ainda segundo o MGI, as carreiras serão compostas pela criação de 1.500 cargos, sendo 750 para cada carreira. Os cargos criados serão resultantes da transformação de cargos vagos e obsoletos. Os salários das duas carreiras irão variar de R$ 9.711,00 (inicial) a R$ 21.070,00 (final), com 20 níveis de progressão funcional.

O MGI será o órgão supervisor, responsável por distribuir os servidores pelas diversas pastas compatíveis. A previsão do órgão é que o provimento inicial seja de de cerca de 600 a 700 vagas para as duas carreias.

Nesse contexto, a ministra Esther Dweck informou que há interesse que as novas carreiras transversais participem da nova edição do Concurso Nacional Unificado, previsto para acontecer em 2025. No entanto, a definição sobre a possível adesão irá ocorrer apenas em fevereiro.

Vale lembrar que, atualmente, o MGI conta com quatro carreiras transversais: Analista de Infraestrutura (AIE), Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS), Analista de Tecnologia da Informação (ATI) e Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG).

Outros temas ainda foram abordados na coletiva, como a reestruturação de cargos e novas regras para avaliação de desempenho, progressão e promoção.

Confira, abaixo, os principais concursos federais abertos e previstos!

Concursos federais abertos e previstos

AEB – concursos federais

O concurso AEB (Agência Espacial Brasileira) já está aberto e os interessados nesta oportunidade devem ficar atentos aos requisitos de ingresso exigidos.

O certame oferta 30 vagas para os cargos de Analista e Tecnologista, distribuídas da seguinte forma:

Analista em Ciência e Tecnologia Júnior – Especialidade: Cooperação Internacional: 1 vaga;

Analista em Ciência e Tecnologia Júnior – Especialidade: Qualquer Área de Formação: 14 vagas;

Tecnologista Júnior – Especialidade: Desenvolvimento Tecnológico: 13 vagas;

Tecnologista Júnior – Especialidade: Tecnologia da Informação: 2 vagas.

As inscrições poderão ser realizadas no site da banca Cebraspe no período entre 29 de janeiro e 19 de fevereiro de 2025. A taxa de participação possui valor de R$ 100,00 e as provas estão marcadas para acontecerem em 13 de abril de 2025.

Os aprovados receberão salários iniciais que podem variar de R$ 6.662,68 a R$ 10.823,89, a depender da titulação do candidato.

ICMBio – concursos federais

O edital do concurso ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade) já foi publicado e uma dúvida comum entre os interessados é onde será a lotação dos aprovados.

Com salário inicial de R$ 8.817,72, são ofertadas oferta 350 vagas de nível superior distribuídas da seguinte forma:

Analista Administrativo: 120 vagas; e

Analista Ambiental: 230 vagas.

As inscrições poderão ser efetuadas no site da banca Cebraspe entre 16 de dezembro de 2024 e 3 de janeiro de 2025. As taxas de participação possuem valores de R$ 93,00 e R$ 99,00, e as provas estão marcadas para acontecerem em 23 de fevereiro de 2023.

Susep – concursos federais

O concurso público da Superintendência de Seguros Privados será organizado pela banca Cebraspe e o extrato do contrato foi publicado neste mês de dezembro. Dessa forma, o edital de abertura do certame poderá ser divulgado a qualquer momento.

O certame irá ofertar 75 vagas de nível superior, para o cargo de Analista Técnico da SUSEP. O salário inicial do cargo é de R$ 20.924,79. A expectativa é de que 15 mil candidatos se inscrevam para concorrer às oportunidades.

Ibama – concursos federais

O extrato do contrato para realização do concurso Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) já foi publicado e, assim, o edital de abertura poderá ser publicado a qualquer momento. A banca organizadora é o Cebraspe.

O certame ofertará 460 vagas de nível superior distribuídas da seguinte forma:

Analista Ambiental: 330 vagas; e

Analista Administrativo: 130 vagas.

Os aprovados irão receber o salário inicial de R$ 8.817,72.

PF Administrativo

O concurso público para cargos administrativos da Polícia Federal foi, finalmente, autorizado e deve ser realizado até junho de 2025. Dessa forma, este deve ser o maio certame na área administrativa do próximo ano.

De acordo com a portaria publicada pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI), o certame ofertará 192 vagas, distribuídas entre os cargos abaixo:

Nível médio Agente administrativo: 100 vagas;

Nível superior Assistente social: 13 vagas; Contador: 9 vagas; Enfermeiro: 3 vagas; Médico: 35 vagas; Psicólogo: 6 vagas; Farmacêutico: 2 vagas; Nutricionista: 1 vaga; Estatístico: 4 vagas; Administrador: 6 vagas; Técnico em comunicação social: 3 vagas; Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas.



Em relação à remuneração, atualmente os salários iniciais variam de R$ 5.173,31 (nível médio) a até R$ 8.547,40 (nível superior).