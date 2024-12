Confira o Ranking de Clubes da CBF 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (13), o ranking de clubes do futebol brasileiro. Atual campeão do Brasileirão Betano e da Libertadores, o Botafogo subiu seis posições, indo de 14º para 8º.

O Flamengo, atual campeão da Copa Betano do Brasil, é o líder do ranking desde 2021 (quinto ano consecutivo). O São Paulo subiu para a segunda colocação, e o Palmeiras, vice-líder do Brasileirão Betano, caiu para o terceiro lugar. Corinthians e Atlético-MG fecham o top-5.

O sistema de pontuação leva em consideração a participação dos clubes em competições realizadas nos últimos cinco anos (ranking dinâmico) e suas posições nestes torneios. Por exemplo, o campeão brasileira fatura 600 pontos, já o vencedor da Copa Betano do Brasil soma 600 (veja o sistema de pontuação abaixo).

Veja o Ranking da CBF 2025:

Flamengo: 16.996 pontos São Paulo: 14.832 pontos (⬆️+1) Palmeiras: 14.536 pontos (⬇️ -1) Corinthians: 13.802 pontos (⬆️+2) Atlético-MG: 13.713 pontos Athletico- PR: 13.464 pontos (⬇️ -2) Fluminense: 12.058 pontos Botafogo: 11.652 pontos ( ⬆️ +6) Fortaleza: 11.616 pontos Grêmio: 11.531 pontos (⬇️ -2) Bahia: 11.387 pontos (⬆️ +2) Internacional: 10.367 (⬇️ -1) América-MG: 9.535 (⬇️ -3) Red Bull Bragantino: 9.436 (⬆️ +1) Vasco: 9.356 (⬆️ +7) Santos: 9.264 pontos (⬇️ -4) Atlético-GO: 9.192 pontos (⬇️ -1) Juventude-RS: 8.864 pontos (⬆️ +5) Cruzeiro: 8.227 pontos (⬇️ -2) Cuiabá: 8.160 pontos (⬇️ -1) Goiás: 7.604 pontos(⬇️ -1) Ceará: 7.188 pontos (⬇️ -4) Vitória: 6.578 pontos ( ⬆️ +5) Coritiba: 6.496 pontos (⬇️ -3) Sport: 6.168 pontos (⬇️ -1) Criciúma: 5.893 pontos ( ⬆️ +4) CRB: 5.732 pontos (⬇️ -1) Avaí: 4.861 pontos (⬇️ -3) Vila Nova: 4.533 pontos Chapecoense: 4.492 pontos (⬇️ -3)

Veja o sistema de pontuação do ranking: