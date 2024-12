Corpo encontrado boiando no Rio Acre no interior do estado é de criança autista desaparecida há 3 dias

O pequeno Matheus de Lima Nery, de 8 anos, foi encontrado sem vida na manhã deste sábado (28), boiando às margens do Rio Acre, no bairro Eldorado, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações do pastor Rony Nery e da missionária Sirlene Nery, Matheus era autista e estava dentro de casa quando desapareceu há cerca de três dias. Ainda de acordo com os pais da vítima, foi apenas um descuido, e ele sumiu da residência. Após perceberem a ausência da criança, todos começaram a procurá-la nas proximidades e chegaram, inclusive, a realizar campanhas de busca nas redes sociais.

Na manhã deste sábado, veio a triste notícia de que o Corpo de Bombeiros Militar encontrou a criança boiando próximo a galhos, às margens do Rio Acre, no mesmo bairro onde a família reside.

O corpo foi resgatado e encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal (IML), localizada ao lado do hospital regional do Alto Acre. As autoridades policiais vão analisar a necessidade de enviar o corpo para Rio Branco, caso seja necessário realizar exames cadavéricos para determinar as causas da morte de Matheus.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município de Brasiléia.